Pollo alla salsa di soia: Il secondo light ricco di gusto! (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Pollo è una carne dalle mille virtù. Leggera, digeribile, povera di grassi e calorie, non dovrebbe mai mancare nel menù settimanale. L’unico inconveniente è che il suo sapore è piuttosto neutro. Pensando al petto di Pollo ci viene, immediatamente, in mente una cena triste e sciapa. Niente di più sbagliato, riabilitiamo questa pietanza, con pochi ingredienti e ancora meno lavoro, posiamo trasformarlo in un piatto gustosissimo. Rubiamo l’idea alla cucina orientale e prepariamo il Pollo alla salsa di soia. Ingredienti per il Pollo alla salsa di soia mezzo chilo di petto di Pollo, 50 ml di salsa di soia, 1 cucchiaino di polvere di zenzero, 30 grammi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 7 febbraio 2021) Ilè una carne dalle mille virtù. Leggera, digeribile, povera di grassi e calorie, non dovrebbe mai mancare nel menù settimanale. L’unico inconveniente è che il suo sapore è piuttosto neutro. Pensando al petto dici viene, immediatamente, in mente una cena triste e sciapa. Niente di più sbagliato, riabilitiamo questa pietanza, con pochi ingredienti e ancora meno lavoro, posiamo trasformarlo in un piatto gustosissimo. Rubiamo l’ideacucina orientale e prepariamo ildi. Ingredienti per ildimezzo chilo di petto di, 50 ml didi, 1 cucchiaino di polvere di zenzero, 30 grammi ...

Rosso_Geranio : @sissirossi1 Cosa si può insegnare alla Malgy? Penso sia abituato a rapportarsi con tanta di quella gente che gli b… - Dasmix92 : @andreadelogu @Grazia Hai pubblicato una ricetta stile 'pollo alla piastra di Elisabetta Canalis'? ?? - gfroside : uscite a cena, mezz’ora per decidere di ordinare un petto di pollo alla griglia con acqua naturale, suo padre lo od… - iamyanchor : RT @etakuIIat: pollo mio caro pollo il giorno in cui prenderai la pillola del coraggio pure in faccia agli altri e non solo per farti gross… - ladyhila : E Pollo non aiuta con: “non sono all’asilo” / “io ho già un figlio” “ieri non sapevo come comportarmi perché con g… -