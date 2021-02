Pioli | “Leao e Rebic possono giocare anche a destra”

(Di domenica 7 febbraio 2021) il Milan ha battuto il Crotone 4-0, ottima la prova di Rafaelnel ruolo di registra. Il portoghese ha sfornato l’assist dell’1-0 per Ibrahimovic. Al 4? minuto ha fatto un assist di tacco per Calabria, con il terzino che aveva incassato, ma purtroppo il fuorigioco di Ibra gli ha negato il gesto tecnico nei taccuini, ma non negli occhi dei tifosi. Milan-Crotone Intervista, allenatore Milan Su Ibrahimovic: “Di quello che fa Ibra, vedendolo come si prepara e allena, è difficile stupirsi. È un campione. È difficile riuscire a mantenere quello che sta facendo, quando sta bene ha quasi sempre fatto 2 gol. Ibra è questo qua. Sta aiutando tanto la squadra a crescere. Siamo soddisfatti, la partita non è stata per niente semplice. Abbiamo vinto meritatamente”. Sulla classifica: “Quello che ci diciamo tra di noi deve rimanere tra di noi, ...

Una continua conferma a cui Stefanonon può più rinunciare. Ammonito, salterà lo Spezia. Ci ... RAFAEL6,5 Sempre al centro dell'azione. Realizza un assist ma prima di uscire si mangia un gol,...La squadra diinizia forte e va subito in gol con Calabria, che però è in fuorigioco. Così il ... ma è Ibra a stravolgere l'equilibrio al 30 : dopo un uno - due con, lo svedese entra in area ...DONNARUMMA 6 Qualche assembramento nella sua area, poi si gode il pomeriggio da semplice spettatore. CALABRIA 6,5 - Ormai è una garanzia. Una continua conferma a cui ...Termina con una netta sconfitta (4-0) il match proibitivo di San Siro col Milan eppure, come spesso è capitato in questa stagione, almeno per un tempo in campo si è vista una sfida equilibrata con un ...