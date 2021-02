Non è l’Arena, ospiti stasera, 7 febbraio 2021: Luca Palamara, Luigi De Magistris ed il caso Genovese (Di domenica 7 febbraio 2021) Questa sera, domenica 7 febbraio 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la sedicesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio. Non è l’Arena, 7 febbraio 2021 Massimo Giletti avrà in studio ancora Luca Palamara, ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura ed ex presidente dell’Anm, che continuerà a raccontare gli intrecci tra la politica italiana e l’economica, in un dibattito che vedrà intervenire anche Sandra Amurri e Luigi De Magistris, all’epoca titolare dell’inchiesta “Why Not?”. Si parlerà anche della crisi di Governo e dell’incarico affidato a Mario ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 7 febbraio 2021) Questa sera, domenica 7, dalle 20:30 su La 7, va in onda la sedicesima puntata della quarta edizione Non è, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi edin studio. Non è, 7Massimo Giletti avrà in studio ancora, ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura ed ex presidente dell’Anm, che continuerà a raccontare gli intrecci tra la politica italiana e l’economica, in un dibattito che vedrà intervenire anche Sandra Amurri eDe, all’epoca titolare dell’inchiesta “Why Not?”. Si parlerà anche della crisi di Governo e dell’incarico affidato a Mario ...

