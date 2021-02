Myanmar, decine di migliaia in piazza contro il colpo di stato: “Vogliamo la democrazia!” | VIDEO (Di domenica 7 febbraio 2021) Un altro giorno di proteste in Myanmar VIDEO In Myanmar si protesta per il nono giorno consecutivo: anche oggi, domenica 7 febbraio, decine di migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare contro il golpe militare avvenuto il primo febbraio e chiedere il rilascio della leader Aung San Suu Kyi. Secondo i media internazionali le manifestazioni di oggi sono le più grandi da oltre 10 anni, da quando cioè migliaia di cittadini protestarono contro il governo ispirati dai monaci buddisti e furono repressi dalle autorità militari, nel 2007. “Non Vogliamo la dittatura militare, Vogliamo la democrazia”, è stato lo slogan scandito dai manifestanti a Yangon, dove le persone sono ... Leggi su tpi (Di domenica 7 febbraio 2021) Un altro giorno di proteste inInsi protesta per il nono giorno consecutivo: anche oggi, domenica 7 febbraio,didi persone sono scese inper manifestareil golpe militare avvenuto il primo febbraio e chiedere il rilascio della leader Aung San Suu Kyi. Secondo i media internazionali le manifestazioni di oggi sono le più grandi da oltre 10 anni, da quando cioèdi cittadini protestaronoil governo ispirati dai monaci buddisti e furono repressi dalle autorità militari, nel 2007. “Nonla dittatura militare,la democrazia”, èlo slogan scandito dai manifestanti a Yangon, dove le persone sono ...

StefaniaNonno : RT @mentinfuga: Myanmar; si allargano le proteste dopo il colpo di stato - - mentinfuga : Myanmar; si allargano le proteste dopo il colpo di stato - - TommyBrain : Myanmar, decine di miglia di persone in strada contro il...' - IacobellisT : Myanmar, decine di miglia di persone in strada contro il...' - Noovyis : (Myanmar, decine di migliaia di persone in strada per protestare contro il colpo di stato militare) Playhitmusic - -