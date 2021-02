Mina Settembre | la quinta puntata

(Di domenica 7 febbraio 2021) Il 7 febbraio 2021, su Raiuno, va in onda ladi, la fiction liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni (editi da Sellerio) con Serena Rossi nei panni della protagonista, una psicologa di Napoli che decide di andare a lavorare come assistente sociale in un Consultorio. Il cast della serie, diretta da Tiziana Aristarco, oltre alla Rossi include anche Giuseppe Zeno (Mimmo), Giorgio Pasotti (Claudio), Christiane Filangieri (Irene), Valentina D’Agostino (Titti), Marina Confalone (Olga) e Massimo Wertmuller (il Generale). Episodio 9: “La vita è un morso” Rinsaldato il legame con Domenico, che è tornato a vivere dai suoi,viene travolta da un nuovo caso, quello di Michele, uomo agli arresti domiciliari che vorrebbe un permesso speciale per andare al funerale di ...

giorgiopasotti : RT @MontiFrancy82: Nuovo appuntamento su Rai 1 con la serie #MinaSettembre. Anticipazioni @serenarossi_com @giorgiopasotti @MicheleRosiell… - CorriereCitta : Mina Settembre, stasera in tv: orario, canale, cast, trama, anticipazioni, episodi di domenica 7 febbraio… - SpettacolandoTv : #MinaSettembre | quinta puntata | episodi La vita è un morso e Un giorno brutto - MontiFrancy82 : Nuovo appuntamento su Rai 1 con la serie #MinaSettembre. Anticipazioni @serenarossi_com @giorgiopasotti… - AlbertoFuschi : #MinaSettembre anticipazioni di stasera Penultima puntata #Rai1 -

Ultime Notizie dalla rete : Mina Settembre

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:(fiction serie tv), in onda alle 21.25 su Rai 1 9 - 1 - 1 e 9 - 1 - 1: Lone Star (serie ...Attualmente, Rossi e Devenuto sono entrambi nel cast della fiction di Rai1. Nella serie record di ascolti, interpretano la protagonista e Paolo, marito di Irene. Nel 2019, sembravano ...Il 7 febbraio 2021, su Raiuno, va in onda la quinta puntata di Mina Settembre, la fiction liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni (editi da Sellerio) con Serena Rossi nei panni della p ...Si sono conosciuti sul set nel 2008 e oggi, Serena Rossi e il compagno Davide, si sono ritrovati nella stessa circostanza in una fiction nuova ...