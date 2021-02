Meloni: “Non governo con Pd e 5 Stelle, regola vale anche per Draghi” (Di domenica 7 febbraio 2021) “Non governo con Pd e 5 Stelle. È una promessa fatta a tutti gli italiani che ci sostengono e una regola che vale pure se il premier è Mario Draghi: del resto, da persona seria qual è, non ha cercato minimamente di convincermi. Si è messo all’ascolto. Atteggiamento garbato e apprezzabile: il punto, però, è che non abbiamo avuto ancora modo di capire bene che cosa intenda fare lui. E purtroppo sappiamo perfettamente che cosa hanno già fatto le forze della precedente maggioranza, candidata oggi a governare con lui”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘Libero’, è la leader di Fdi Giorgia Meloni. “Perché se il Covid è stata una catastrofe imprevedibile, ciò che avrebbero fatto i governi Conte – e la versione bis in particolar modo – era annunciato a caratteri cubitali. Siamo arrivati qui ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 febbraio 2021) “Noncon Pd e 5. È una promessa fatta a tutti gli italiani che ci sostengono e unachepure se il premier è Mario: del resto, da persona seria qual è, non ha cercato minimamente di convincermi. Si è messo all’ascolto. Atteggiamento garbato e apprezzabile: il punto, però, è che non abbiamo avuto ancora modo di capire bene che cosa intenda fare lui. E purtroppo sappiamo perfettamente che cosa hanno già fatto le forze della precedente maggioranza, candidata oggi a governare con lui”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘Libero’, è la leader di Fdi Giorgia. “Perché se il Covid è stata una catastrofe imprevedibile, ciò che avrebbero fatto i governi Conte – e la versione bis in particolar modo – era annunciato a caratteri cubitali. Siamo arrivati qui ...

