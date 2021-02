Libia | il dopo - Sarraj nasce nel segno di una precaria stabilità

(Di domenica 7 febbraio 2021), è finita l''era' di Fayez al -. L'uomo su cui l'Italia aveva puntato. Un 'cavallo' perdente, un 'signor nessuno', come lo definì in una lontana, quanto lungimirante intervista, concessa ...

...internazionale che si muove sopra e attorno alla(difficile per esempio che Emirati Arabi, Egitto e Russia accettino che il Paese finisca in mano a un'autorità considerata islamista,che ...... addirittura lavorando ad un accordo marittimo bilaterale in stile, che però tagliava fuori Cipro . Impensabile che Netanyahu lo avallasse.l' alleanza Ryad - Usa , Erdogan si era ...Battuti i favoriti Saleh e Bashagha, il neo premier Dbeibeh è figura controversa. Dbeibeh sarà il premier del governo transitorio che dovrà condurre il paese alle elezioni del 24 dicembre prossimo, 70 ...Libia, è finita l’”era” di Fayez al-Sarraj. L’uomo su cui l’Italia aveva puntato. Un “cavallo” perdente, un “signor nessuno”, come lo definì in una lontana, quanto lungimirante intervista Angelo Del B ...