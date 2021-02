L’Alto Adige costretto a tornare in lockdown: prima i tamponi di massa poi le riaperture a Natale, ma la strategia non ha funzionato (Di domenica 7 febbraio 2021) Una “via autonoma” tutta sudtirolese, una volontà di distinguersi a tutti i costi dalla decisioni prese da Roma. Già in ottobre, con regole diverse sulle restrizioni che portarono alla prima retromarcia. Poi, con lo screening di massa e la decisione di concedere libertà di movimento durante le festività natalizie. Infine, poche settimane fa, con il rifiuto della zona rossa disposta da Roma sulla base dei dati dell’Iss e del ministero della Salute. Così Bolzano ha perseverato sulla sua strada, fino all’inevitabile conseguenza: da lunedì 8 febbraio tutta la Provincia torna in lockdown e ci rimarrà almeno per tre settimane, fino a domenica 28 febbraio. Anche il presidente Arno Kompatscher si è dovuto arrendere a un numero di nuovi positivi che non accenna a diminuire: i test di massa non ha permesso di riportare il virus ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Una “via autonoma” tutta sudtirolese, una volontà di distinguersi a tutti i costi dalla decisioni prese da Roma. Già in ottobre, con regole diverse sulle restrizioni che portarono allaretromarcia. Poi, con lo screening die la decisione di concedere libertà di movimento durante le festività natalizie. Infine, poche settimane fa, con il rifiuto della zona rossa disposta da Roma sulla base dei dati dell’Iss e del ministero della Salute. Così Bolzano ha perseverato sulla sua strada, fino all’inevitabile conseguenza: da lunedì 8 febbraio tutta la Provincia torna ine ci rimarrà almeno per tre settimane, fino a domenica 28 febbraio. Anche il presidente Arno Kompatscher si è dovuto arrendere a un numero di nuovi positivi che non accenna a diminuire: i test dinon ha permesso di riportare il virus ...

