L' Audi RS e-tron GT debutta ai Mondiali di sci di Cortina 2021

(Di domenica 7 febbraio 2021) L'trong> RS e-GT farà il suo debutto internazionale in occasione deidi sci di, che andranno in scena dal 7 al 21 febbraio ad'Ampezzo. L'auto che verrà esposta nella centrale Piazza Roma è ancora la versione prototipo dellatrong> RS e-GT, ma c'è da scommettere che la versione finale sarà molto simile a questa. Per vederla nelle sue forme definitive dovremo attendere la presentazione ufficiale, che avverrà online martedì 9 febbraio dalle ore 19.00 e potrà essere seguito in live streaming. Sviluppata datrong> Sport e prodotta con metodi innovativi e tecnologie sostenibili come il ciclo chiuso ...

intcarshow : Audi 2014 Model Audi R18 e-tron quattro LMP1 Racecar - Sgommo : AUDI RS E-Tron GT Prototipo a Cortina d’Ampezzo - solomotori : Audi RS e-tron GT prototipo, anteprima ai Mondiali di sci di Cortina - ANSA_Motori : Audi RS e-tron GT prototipo, anteprima ai Mondiali di sci di Cortina #ANSAmotori - BramucciMatteo : RT @GreenMS_it: Audi e-tron GT, eccola senza veli. Debutto il 9 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Audi tron

La presenza, nella centrale Piazza Roma, die -GT sarà l'occasione per scoprire in anteprima la versione prototipale della vettura, il cui unveiling ufficiale avverrà online martedì 9 ...Ormai mancano pochissimi giorni al debutto della nuovae -GT . La Gran Turismo dei quattro anelli verrà svelata martedì prossimo, il 9 febbraio, data in cui conosceremo tutti i dettagli di questo modello elettrico. Per ingannare l'attesa, la ...L' Audi RS e-tron GT farà il suo debutto internazionale in occasione dei Mondiali di sci di Cortina 2021, che andranno in scena dal 7 al 21 febbraio a Cortina d'Ampezzo. L'auto che verrà esposta nella ...Audi sceglie il palco dei Mondiali di Sci di Cortina per la Premiere di e-tron GT prototipo, la nuova Granturismo elettrica dei quattro anelli. La presenza, nella centrale Piazza Roma, di Audi e-tron ...