Juventus U19-Sampdoria U19 1-4, brutta sconfitta per i giovani bianconeri (Di domenica 7 febbraio 2021) Una brutta sconfitta, questa mattina, per i giovani bianconeri che mantengono il secondo posto in classifica ma perdono l’occasione di accorciare ancora sulla capolista Roma. La squadra di Bonatti si schiera con un 442 con Senko tra i pali; Leo, Nzouango, Fiumanò, Ntenda in difesa; Soule , Omic , Miretti, Iling-Junior a centrocampo e Da Graca , Sekulov in attacco. LEGGI ANCHE: Juventus, problema muscolare per Bonucci: le sue condizioni La Juventus dopo una buona partenza si porta in vantaggio al 17° con Da Graca bravo a sfruttare l’azione personale di Sekulov. Al 21° arriva il pareggio della Sampdoria con Siatounis anticipa la difesa bianconera su un cross dalla destra. In chiusura di tempo c’è addirittura il vantaggio ad opera di Trimboli che batte Senko dagli ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Una, questa mattina, per iche mantengono il secondo posto in classifica ma perdono l’occasione di accorciare ancora sulla capolista Roma. La squadra di Bonatti si schiera con un 442 con Senko tra i pali; Leo, Nzouango, Fiumanò, Ntenda in difesa; Soule , Omic , Miretti, Iling-Junior a centrocampo e Da Graca , Sekulov in attacco. LEGGI ANCHE:, problema muscolare per Bonucci: le sue condizioni Ladopo una buona partenza si porta in vantaggio al 17° con Da Graca bravo a sfruttare l’azione personale di Sekulov. Al 21° arriva il pareggio dellacon Siatounis anticipa la difesa bianconera su un cross dalla destra. In chiusura di tempo c’è addirittura il vantaggio ad opera di Trimboli che batte Senko dagli ...

