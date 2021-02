Incidente in autostrada, morta volontaria di San Severo Due vittime del tamponamento nel tratto Pesaro-Cattolica dell'A14 (Di domenica 7 febbraio 2021) All’alba il tamponamento nel tratto marchigiano dell’autostrada A14. Per cause da dettagliare lo scontro fra un camion e un furgone a bordo del quale vi erano le due vittime dell’Incidente. Fra loro Elisabetta Barbieri, di San Severo, volontaria Enpa. L'articolo Incidente in autostrada, morta volontaria di San Severo <small class="subtitle">Due vittime del tamponamento nel tratto Pesaro-Cattolica dell'A14</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 7 febbraio 2021) All’alba ilnelmarchigianoA14. Per cause da dettagliare lo scontro fra un camion e un furgone a bordo del quale vi erano le due. Fra loro Elisabetta Barbieri, di SanEnpa. L'articoloindi San Duedelnel'A14 proviene da Noi Notizie..

PlanetSurfinia : #4VoiceLess MIEI AMICI. Persone meravigliose. Non ho più lacrime ???????? Tremenda tragedia. Trasportano cagnolini da… - Gresy73 : AUTOSTRADA A14- TERRIBILE INCIDENTE, MUORE UNA RAGAZZA DI SAN SEVERO - princigallomich : AUTOSTRADA A14- TERRIBILE INCIDENTE, MUORE UNA RAGAZZA DI SAN SEVERO - CorriereCitta : Tremenda tragedia. Trasportano cagnolini da far adottare ma hanno un terribile incidente in autostrada: morti 3 vol… - occhio_notizie : ?? Restano gravi le condizioni di un ragazzo -