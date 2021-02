Il professor Menzo | direttore del laboratorio di Virologia a Torrette | ' Niente variante brasiliana ma quella inglese circola e a Civitanova

Ultime Notizie dalla rete : professor Menzo

Ne abbiamo parlato con ilStefano, direttore del laboratorio di Virologia dell'azienda ospedaliera - universitaria Ospedali Riuniti di Ancona. APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Altri 9 ...ANCONA - Nel laboratorio di Virologia dell'azienda ospedaliero - universitaria Ospedali Riuniti di Ancona , diretto dalStefano, il 23 dicembre scorso venne isolato il secondo caso in Italia di variante inglese di Sars - Cov - 2, una mutazione genetica del virus che lo ha reso più contagioso della sua ...ANCONA - La giornata non ha i paletti degli orari. Nel laboratorio di Virologia dell’azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Ancona si corre, per tentare di ridurre al massimo ...Il primario della Virologia di Torrette Menzo parla dello studio avviato sui vaccinati contro il covid per valutare la risposta anticorpale ...