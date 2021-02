Governo Draghi, le mosse della Lega ?e del M5S per strizzare l?occhio all?Ue (Di domenica 7 febbraio 2021) La svolta della Lega, l?ingresso del salvinismo nell?ipotesi Governo Draghi, ormai assai più di un?ipotesi, è speculare a quella del grillismo e di M5S. Segnalano... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 7 febbraio 2021) La svolta, l?ingresso del salvinismo nell?ipotesi, ormai assai più di un?ipotesi, è speculare a quella del grillismo e di M5S. Segnalano...

pierofassino : “Un governo autorevole a larga base parlamentare' è questo il mandato conferito da Mattarella a Draghi. Non un'alle… - borghi_claudio : @sbonaccini Per un No euro passare da un INCOMPETENTE a Draghi è un passo in avanti. Ma lo è per chiunque. Il vostr… - BentivogliMarco : E' doveroso costruire il Governo #Draghi su un programma di cose da fare subito. Siamo in emergenza e chi pone veti… - Siciliano741 : RT @petergomezblog: #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese” http… - Costantinus21 : RT @edosyloslabini: Il caso Benotti/Arcuri sulla vicenda delle mascherine che sta venendo fuori da Giletti a @nonelarena non può lasciare… -