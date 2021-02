“Gioca con me o mi uccido” un 13 enne si spinge oltre su una chat online. La polizia interviene (Di domenica 7 febbraio 2021) Le cosiddette “Challenge social” si stanno diffondendo a macchia d’olio soprattutto tra gli adolescenti. In poche parole, si tratta di sfide a cui i ragazzi si sottopongono per provare a se stessi, e in primis agli altri, che ce la possono fare e che sono capaci di vincerle senza problema. Purtroppo, però, queste competizioni spesso assumono forme malsane e alquanto pericolose. Tra l’altro, se le suddette vengono eseguite sul Web, possono diventare ancora più insidiose, poiché il desiderio di collezionare like e consensi da parte degli utenti, può spingere i minorenni a compiere dei gesti inconsulti. È proprio di queste ore, infatti, la notizia che vede come protagonista una tredicenne di Cuneo che ha denunciato il ragazzo con cui stava Giocando e che in seguito è stato salvato in exstremis dalla ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 7 febbraio 2021) Le cosiddette “Challenge social” si stanno diffondendo a macchia d’olio soprattutto tra gli adolescenti. In poche parole, si tratta di sfide a cui i ragazzi si sottopongono per provare a se stessi, e in primis agli altri, che ce la possono fare e che sono capaci di vincerle senza problema. Purtroppo, però, queste competizioni spesso assumono forme malsane e alquanto pericolose. Tra l’altro, se le suddette vengono eseguite sul Web, possono diventare ancora più insidiose, poiché il desiderio di collezionare like e consensi da parte degli utenti, puòre i minorenni a compiere dei gesti inconsulti. È proprio di queste ore, infatti, la notizia che vede come protagonista una tredicdi Cuneo che ha denunciato il ragazzo con cui stavando e che in seguito è stato salvato in exstremis dalla ...

Gazzetta_it : #Napoli, #DeLaurentiis furioso: #Gattuso si gioca la panchina con Atalanta e Juve - borghi_claudio : Rispetto al DEGRADO di conte e gualtieri per me sarà in ogni caso un progresso: se Draghi gioca con noi lavorare co… - capuanogio : #Gasperini spiega che in questa settimana la priorità per l’#Atalanta è la semifinale di ritorno di #CoppaItalia co… - infoitsport : Lazio, chi gioca con Ciro in attacco? Gazzetta: “Cosa filtra da Formello per stasera” - jnterista_12 : RT @InterFenway: Invece il city gioca con palla lunga alla punta -