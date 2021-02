Domani iniziano i mondiali di sci alpino di Cortina. Le gare in programma (Di domenica 7 febbraio 2021) AGI - Cortina d'Ampezzo, la 'Regina delle Dolomiti', da oggi e fino a domenica 21 febbraio ospiterà la 46/a edizione dei Campionati mondiali di sci alpino. Ben 13 le gare in programma, 6 maschili ed altrettante femminili con l'aggiunta del parallelo a squadre. Le piste di gara saranno, Drusciè A, Labirinti, Olympia delle Tofane, Rumerlo e Vertigine. Già una prima modifica al programma causa il maltempo e riguarderà la combinata femminile di Domani. programma gare Lunedi' 8 febbraio: Combinata alpina femminile (ore 11 slalom speciale; ore 14,30: supergigante - pista: Olympia delle Tofane). Martedi' 9 febbraio: supergigante femminile (ore 10,30 - Olympia delle Tofane) e supergigante maschile (ore 13 - Vertigine). Mercoledi' ... Leggi su agi (Di domenica 7 febbraio 2021) AGI -d'Ampezzo, la 'Regina delle Dolomiti', da oggi e fino a domenica 21 febbraio ospiterà la 46/a edizione dei Campionatidi sci. Ben 13 lein, 6 maschili ed altrettante femminili con l'aggiunta del parallelo a squadre. Le piste di gara saranno, Drusciè A, Labirinti, Olympia delle Tofane, Rumerlo e Vertigine. Già una prima modifica alcausa il maltempo e riguarderà la combinata femminile diLunedi' 8 febbraio: Combinata alpina femminile (ore 11 slalom speciale; ore 14,30: supergigante - pista: Olympia delle Tofane). Martedi' 9 febbraio: supergigante femminile (ore 10,30 - Olympia delle Tofane) e supergigante maschile (ore 13 - Vertigine). Mercoledi' ...

