Deadpool 2 | una scena del film fu girata sul set di X-Men | Dark Phoenix

Una delle scene più divertenti di Deadpool 2 fu realizzata in parte a distanza, sul set di X-Men: Dark Phoenix. Per l'esattezza, parliamo del momento in cui il mercenario, in visita allo Xavier Institute, si lamenta dell'assenza generale degli X-Men, poco presenti in questa incarnazione del franchise per motivi di budget (il vero motivo per cui personaggi come Charles Xavier non apparivano nel primo capitolo, costato una frazione di ciò che gli studios sono soliti spendere per un film di supereroi). In quel momento, alle sue spalle vediamo Xavier insieme ai suoi studenti - Hank McCoy/Bestia, Peter Maximoff/Quicksilver, Scott Summers/Ciclope, …

