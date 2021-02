Bologna | Mihajlovic | “La vittoria poteva essere anche più larga L’obiettivo sono i 40 punti”

(Di domenica 7 febbraio 2021)importantissima per ilche stravince il derby emiliano con il Parma di D'Aversa. Il tecnico dei felsinei, Sinisa, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport ladi stasera: "Abbiamo fatto una partita perfetta,mo fare altre tre reti. Laè meritata e ora dobbiamo continuare così.contento per Barrow, sta lavorando sodo e si iniziano a vedere i risultati. Abbiamo giocato un mese e mezzo senza 7-8 giocatori, se ne è parlato troppo poco. Adesso torno ad avere a disposizione quasi tutti, ora abbiamo delle partite alla nostra portata e vogliamo far bene. Il Parma è una squadra disperata,nella stessa situazione di quandotornato io a. Serve cattiveria ...

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic

ROMA - Ilsi rialza, si prende d'autorità il derby d'Emilia, affossa il Parma e torna in una zona di classifica più serena. Il pomeriggio diè dolce, da incorniciare. Il 3 - 0 rifilato a D'...D'Aversa(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Dijks, Danilo, Soumaoro, Tomiyasu; Svanberg (21' s.t. ...Arbitro: Marco Guida Ammoniti: 34' p.t. Conti (P), 17' s.t. Svanberg (B), 31' s.t. ...I rossoblù a segno due volte con Barrow e con Orsolini. Sansone assist man per le prime due marcature. Venerdì si tornerà subito in campo al Dall’Ara contro il Benevento ...Finalmente soddisfatto per prestazione e risultato Sinisa Mihajlovic. Il tecnico rossoblù ha lodato la partita disputata dal Bologna, vittorioso d’autorità tre a zero a Parma, e parlato di quello che ...