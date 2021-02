Benevento-Sampdoria, le probabili formazioni del match (Di domenica 7 febbraio 2021) Benevento e Sampdoria si affrontano in un match che promette divertimento. Inzaghi dovrà fare a meno del match-winner dell’andata Benevento e Sampdoria si affronteranno oggi nel “lunch match” della 21° giornata di Serie A, aperta venerdì sera da Fiorentina e Inter. I blucerchiati sono al decimo posto in classifica con 26 punti, mentre i sanniti sono a quattro punti in meno ma possono comunque godere di una posizione rassicurante. L’andata fu una partita ricca di emozioni pure: avanti di due goal, la Sampdoria si fece raggiungere e addirittura superare sul 2-3. QUI Benevento Pippo Inzaghi non potrà contare su Letizia, ancora alle prese con la lesione al flessore. Non convocato anche Gaich, mentre torna a disposizione Tuia. Il ... Leggi su zon (Di domenica 7 febbraio 2021)si affrontano in unche promette divertimento. Inzaghi dovrà fare a meno del-winner dell’andatasi affronteranno oggi nel “lunch” della 21° giornata di Serie A, aperta venerdì sera da Fiorentina e Inter. I blucerchiati sono al decimo posto in classifica con 26 punti, mentre i sanniti sono a quattro punti in meno ma possono comunque godere di una posizione rassicurante. L’andata fu una partita ricca di emozioni pure: avanti di due goal, lasi fece raggiungere e addirittura superare sul 2-3. QUIPippo Inzaghi non potrà contare su Letizia, ancora alle prese con la lesione al flessore. Non convocato anche Gaich, mentre torna a disposizione Tuia. Il ...

choryman_30 : RT @_OsqarMarquez: ???? Benevento vs Sampdoria ?? Ambos anotan o2.5 [-105] - mynameis_martu : Oggi pasta al pesto e Sampdoria. Se le prendiamo dal Benevento mi vado ad annegare in Ticino - sowmyasofia : Verso Benevento-Sampdoria, le parole di Ranieri e Inzaghi - Don87344754 : RT @CarolRadull: Serie A Fixtures Benevento vs. Sampdoria 2.30pm AC Milan vs. Crotone 5pm Udinese vs. Verona 5pm Parma vs. Bologna 8pm… - sitemeujornal : Como assistir Benevento x Sampdoria Futebol AO VIVO TNT Sports – Campeonato Italiano 2021 -