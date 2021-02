Avellino-Palermo, l’ora della verità: obbligatorio fare punti per non lasciare la zona play-off (Di domenica 7 febbraio 2021) "Palermo, arriva l’ora della verità. Ad Avellino è vietato perdere".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa Palermo. Alle ore 15.00, allo Stadio “Partenio-Adriano Lombardi”, i rosanero sfideranno l’Avellino per la gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la quarta del girone di ritorno. Dopo l’inaspettata e deludente sconfitta contro la Virtus Francavilla e i pareggi contro Teramo, Potenza e Ternana, la compagine siciliana torna in campo con l’obiettivo di evitare un ennesimo passo falso.Per questa trasferta, importante tanto quanto a rischio, il Palermo "punta sull’«effetto Ternana», sulla fiducia ritrovata per la bella prestazione di mercoledì scorso". D'altra ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 febbraio 2021) ", arriva. Adè vietato perdere".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa. Alle ore 15.00, allo Stadio “Partenio-Adriano Lombardi”, i rosanero sfideranno l’per la gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la quarta del girone di ritorno. Dopo l’inaspettata e deludente sconfitta contro la Virtus Francavilla e i pareggi contro Teramo, Potenza e Ternana, la compagine siciliana torna in campo con l’obiettivo di evitare un ennesimo passo falso.Per questa trasferta, importante tanto quanto a rischio, il"punta sull’«effetto Ternana», sulla fiducia ritrovata per la bella prestazione di mercoledì scorso". D'altra ...

