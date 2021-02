Amanda Sandrelli: “…Ho scoperto di avere due fratelli” | La confessione (Di domenica 7 febbraio 2021) Durante la messa in onda di “Oggi è un altro giorno” Serena Bortone intervista Amanda Sandrelli, ripercorrendo con lei carriera e vita privata Amanda SandrelliIl celebre programma condotto da Serena Bortone, ha ospitato nel corso di una nuova puntata la nota Amanda Sandrelli. Con lei, la Bortone ripercorre la brillante carriera dell’attrice italiana. Figlia d’arte, nata infatti dall’amore di Stefania Andrelli e Gino Paoli, ha avuto un infanzia molto complessa, come lei stessa racconta. È cresciuta infatti in una famiglia allargata, cosa che è stata per lei un valore aggiunto: “Da piccola ho imparato a cercare quello che mi serviva” ha raccontato l’attrice. Era ancora molto piccola quando ha dovuto fare i conti con una realtà molto particolare. Suo papà aveva un altra ... Leggi su kronic (Di domenica 7 febbraio 2021) Durante la messa in onda di “Oggi è un altro giorno” Serena Bortone intervista, ripercorrendo con lei carriera e vita privataIl celebre programma condotto da Serena Bortone, ha ospitato nel corso di una nuova puntata la nota. Con lei, la Bortone ripercorre la brillante carriera dell’attrice italiana. Figlia d’arte, nata infatti dall’amore di Stefania Andrelli e Gino Paoli, ha avuto un infanzia molto complessa, come lei stessa racconta. È cresciuta infatti in una famiglia allargata, cosa che è stata per lei un valore aggiunto: “Da piccola ho imparato a cercare quello che mi serviva” ha raccontato l’attrice. Era ancora molto piccola quando ha dovuto fare i conti con una realtà molto particolare. Suo papà aveva un altra ...

CronacaSocial : ?? Vi siete mai chiesti perché Amanda Sandrelli non ha il cognome del padre Gino Paoli? LA RISPOSTA ??… - FlaviaQuarto : @caterinabalivo Amanda Sandrelli, in mano aveva una rosa della Bella e la Bestia ...? - i_crespi : Ma se la #pecorella fosse Amanda Sandrelli? #IlCantanteMascherato - infoitcultura : Amanda Sandrelli, dall’esordio con Troisi a oggi: la sua storia - infoitcultura : Cancro al seno, malattia Amanda Sandrelli/ 'Tanta paura, non ho detto a mia madre..' -