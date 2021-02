Tutti con Mario Draghi, tutti in maggioranza. E all’opposizione? (Di sabato 6 febbraio 2021) Si è concluso oggi il primo giro delle consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, chiamato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a formare quel ‘governo di alto profilo’, che il Capo dello Stato aveva affermato dopo l’incontro con Roberto Fico, che lo aveva informato dell’impossibilità di costruire una nuova maggioranza basata sulla coalizione giallorossa guidata da Giuseppe Conte. Sergio Mattarella dalla Loggia d’Onore ha quindi richiamato i gruppi politici di tutto l’arco parlamentare al senso di responsabilità di fronte a una situazione di emergenza sanitaria, economica e sociale. “Avverto pertanto il dovere – ha detto il Presidente della Repubblica - di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento perché conferiscano la fiducia a un governo di alto profilo che non ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 febbraio 2021) Si è concluso oggi il primo giro delle consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato, chiamato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a formare quel ‘governo di alto profilo’, che il Capo dello Stato aveva affermato dopo l’incontro con Roberto Fico, che lo aveva informato dell’impossibilità di costruire una nuovabasata sulla coalizione giallorossa guidata da Giuseppe Conte. Sergio Mattarella dalla Loggia d’Onore ha quindi richiamato i gruppi politici di tutto l’arco parlamentare al senso di responsabilità di fronte a una situazione di emergenza sanitaria, economica e sociale. “Avverto pertanto il dovere – ha detto il Presidente della Repubblica - di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento perché conferiscano la fiducia a un governo di alto profilo che non ...

Pontifex_it : Nello spirito della fratellanza umana invito tutti a non dimenticare le popolazioni più vulnerabili con particolare… - mannocchia : emozionata e protetta come si sta con gli amici migliori. grazie Propaganda tutti. ?@zdizoro? ?@welikeduel? Fran… - borghi_claudio : @VVMM891 @DavideCrusader Ma si, i vantaggi dello stare dentro sono evidenti, sei a tutti i tavoli e puoi incidere,… - gmultatuli : RT @NatMarmo: Voglio dire agli italiani: anche in questo frangente chi ha sposato incondizionatamente il progetto 'Salva-Italia' è ItaliaVi… - Andromeda_abc : RT @ArmandaFrassin2: Dopo la giornata di oggi sono davvero provata e allo stesso tempo così fiera di tutti i concorrenti della casa. Sono d… -