(Di sabato 6 febbraio 2021)Sorge parla ditramite le sue storie di Instagram e svela i loro attuali rapporti. L’italo persiana ha confidato di avere rapporti difficili con le amicizie, per via del suo sentirsi “diversa” dagli altri fin da quando era molto piccola. ... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Soleil delusa da Giulia Salemi: “Non saprei più descrivere il nostro rapporto” #GFVip -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil delusa

Blog Tivvù

da Giulia Salemi: "Non saprei più descrivere il nostro rapporto"e Giulia sono molto amiche (o almeno così sembrava). "Il mio rapporto con Giulia Salemi? Me lo avete chiesto in ...da Giulia Salemi: "Non saprei più descrivere il nostro rapporto"e Giulia sono molto amiche (o almeno così sembrava). "Il mio rapporto con Giulia Salemi? Me lo avete chiesto in ...Soleil delusa da Giulia Salemi al Grande Fratello Vip parla della loro amicizia: “Non saprei più descrivere il nostro rapporto”.Dibattito al Senato, giuramento di Biden, vaccini: sono tanti i temi affrontati da Vincenzo De Luca durante il consueto appuntamento social ...