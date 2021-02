Se il Napoli ha problemi di rosa, che devono dire Spezia, Genoa e Torino? (Di domenica 7 febbraio 2021) Siamo moribondi, attaccati ad una macchina e la spina è Lozano. Siamo disarmanti, sfortunati e perduti. Quattro giocavano col 3-4-3, cinque con il 4-2-3-1, gli altri 4-3.3 Mario Rui giocava a Riskio…Ammunina è bona p’a guerra e noi spariamo a salve. Sono belli i moralisti da social che attaccano chi critica Gattuso e poi sfogano la frustrazione su Maksimovic che ha solo la colpa di eseguire gli ordini dall’alto.. Pare che mo’ tutti i problemi di questa squadra siano causati dalla scarsità della rosa. Insomma il Genoa, lo Spezia, il Sassuolo, il Torino hanno fenomeni che noi ci sogniamo? Per capire eh… Va bene i due pali, va bene il rigore non fischiato, vanno bene i primi otto minuti ma si è risultatisti sempre o non si è mai. Mettetevi d’accordo… Conta o no sto risultato? Ah abbiamo fatto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 febbraio 2021) Siamo moribondi, attaccati ad una macchina e la spina è Lozano. Siamo disarmanti, sfortunati e perduti. Quattro giocavano col 3-4-3, cinque con il 4-2-3-1, gli altri 4-3.3 Mario Rui giocava a Riskio…Ammunina è bona p’a guerra e noi spariamo a salve. Sono belli i moralisti da social che attaccano chi critica Gattuso e poi sfogano la frustrazione su Maksimovic che ha solo la colpa di eseguire gli ordini dall’alto.. Pare che mo’ tutti idi questa squadra siano causati dalla scarsità della. Insomma il, lo, il Sassuolo, ilhanno fenomeni che noi ci sogniamo? Per capire eh… Va bene i due pali, va bene il rigore non fischiato, vanno bene i primi otto minuti ma si è risultatisti sempre o non si è mai. Mettetevi d’accordo… Conta o no sto risultato? Ah abbiamo fatto ...

sechesi : Con tutto il pesante carico di problemi, difetti ed errori che il Napoli si porta dietro, è la sconfitta più immeri… - officialmaz : #Fonseca e #Gattuso, due che tra mille problemi stanno facendo un campionato migliore di quello scorso, messi in di… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli - #Gattuso a @DAZN_IT: 'C'è tanto rammarico, quest'anno le partite le stiamo perdendo come fotocopie. Si gioca s… - calciomercatoit : ???#Gattuso amareggiato dopo #GenoaNapoli: 'Ci sta girando male. Tutti stanno avendo dei problemi, noi li stiamo pag… - GIUSPEDU : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli - #Gattuso a @DAZN_IT: 'C'è tanto rammarico, quest'anno le partite le stiamo perdendo come fotocopie. Si gioca s… -