Pagelle Juventus-Roma 2-0: voti e tabellino Serie A 2020/2021 (Di sabato 6 febbraio 2021) Le Pagelle, i voti e il tabellino di Juventus-Roma 2-0, match della ventunesima giornata di Serie A. Dopo un avvio incoraggiante dei giallorossi, è la squadra di Pirlo a passare in vantaggio: Morata scarica per Cristiano Ronaldo che col mancino dal limite dell’area batte Pau Lopez. Nella ripresa è sempre la Roma a gestire i ritmi. Ma al 69? la Juventus la chiude: Cuadrado serve Kulusevski il cui tocco sopra Pau Lopez incontra la sfortunata deviazione nella sua porta di Ibanez. Nel finale, la squadra di Fonseca prova a rialzare la testa e lo fa con una conclusione sporca di Spinazzola da posizione defilata. Palla fuori, due a zero, e sorpasso bianconero effettuato. HIGHLIGHTS Juventus (4-4-2): Szczesny 6; Danilo 7 (40’ st Demiral sv), ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Le, ie ildi2-0, match della ventunesima giornata diA. Dopo un avvio incoraggiante dei giallorossi, è la squadra di Pirlo a passare in vantaggio: Morata scarica per Cristiano Ronaldo che col mancino dal limite dell’area batte Pau Lopez. Nella ripresa è sempre laa gestire i ritmi. Ma al 69? lala chiude: Cuadrado serve Kulusevski il cui tocco sopra Pau Lopez incontra la sfortunata deviazione nella sua porta di Ibanez. Nel finale, la squadra di Fonseca prova a rialzare la testa e lo fa con una conclusione sporca di Spinazzola da posizione defilata. Palla fuori, due a zero, e sorpasso bianconero effettuato. HIGHLIGHTS(4-4-2): Szczesny 6; Danilo 7 (40’ st Demiral sv), ...

