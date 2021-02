Magazzini Musicali sabato 6 febbraio su Rai 2 con Manuel Agnelli e Vinicio Capossela (Di sabato 6 febbraio 2021) Magazzini Musicali sabato 6 febbraio su Rai 2 alle 15:35, con Gino Castaldo e Melissa Greta Marchetto e le classifiche Musicali, gli ospiti Nuovo appuntamento con lo spazio musicale di Rai 2 Magazzini Musicali, sabato 6 febbraio questa settimana alle 15:35 per raccontare la musica tra tv e mondo digitale con al centro le classifiche FIMI-GFK come punto di partenza del racconto. Un’ora dedicata alla musica oltre le ospitate, oltre i festival, oltre le varie operazioni nostalgia. Magazzini Musicali è anche in streaming su RaiPlay dove resterà ondemand e sarà trasmesso anche da Rai Radio 2 da dove arrivano i conduttori del programma Gino Castaldo e Melissa Greta Marchetto due registri complementari ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 6 febbraio 2021)su Rai 2 alle 15:35, con Gino Castaldo e Melissa Greta Marchetto e le classifiche, gli ospiti Nuovo appuntamento con lo spazio musicale di Rai 2questa settimana alle 15:35 per raccontare la musica tra tv e mondo digitale con al centro le classifiche FIMI-GFK come punto di partenza del racconto. Un’ora dedicata alla musica oltre le ospitate, oltre i festival, oltre le varie operazioni nostalgia.è anche in streaming su RaiPlay dove resterà ondemand e sarà trasmesso anche da Rai Radio 2 da dove arrivano i conduttori del programma Gino Castaldo e Melissa Greta Marchetto due registri complementari ...

maxibonelli : RT @RosyMerola: #MagazziniMusicali, #6febbraio su #Rai2: #ManuelAgnelli feat Rodrigo D'Erasmo, #VinicioCapossela e #Rancore con #MagheritaV… - Agenore64 : Edoardo Bennato - Non c'è (live Magazzini Musicali) HD - SpettacoloDaily : Domani, sabato 6 febbraio, andrà in onda la sesta puntata di Magazzini Musicali, in replica domenica 7 febbraio - VinnyVinile : MAGAZZINI MUSICALI: sabato 6 febbraio ore 15.35 su Rai 2 va in onda la sesta puntata - Dj_JoeFlanger : MAGAZZINI MUSICALI: sabato 6 febbraio ore 15.35 su Rai 2 va in onda la sesta puntata -