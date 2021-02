Lutto per Stefano De Martino, è morta la nonna Elisa: rimasta vittima di un incidente domestico (Di sabato 6 febbraio 2021) Lutto per Stefano De Martino. È morta a 85 anni la nonna Elisa. Come riferisce Il Giornale, la donna è rimasta vittima di un incidente domestico: i familiari l’hanno ritrovata senza vita nella sua casa di Torre Annunziata, probabilmente a causa di una brutta caduta. Inutili tutti i tentavi di di rianimarla: per la signora Elisa non c’è stato nulla da fare. Al momento Stefano De Martino si è chiuso nel silenzio: il suo ultimo post sui social risale infatti a tre giorni fa. Il ballerino, volto storico di “Amici”, era molto legato alla nonna, come lui stesso aveva raccontato in diverse interviste, rivelando alcuni aneddoti della sua vita familiare: è con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021)perDe. Èa 85 anni la. Come riferisce Il Giornale, la donna èdi un: i familiari l’hanno ritrovata senza vita nella sua casa di Torre Annunziata, probabilmente a causa di una brutta caduta. Inutili tutti i tentavi di di rianimarla: per la signoranon c’è stato nulla da fare. Al momentoDesi è chiuso nel silenzio: il suo ultimo post sui social risale infatti a tre giorni fa. Il ballerino, volto storico di “Amici”, era molto legato alla, come lui stesso aveva raccontato in diverse interviste, rivelando alcuni aneddoti della sua vita familiare: è con ...

fanpage : #DayaneMello 'Restituirle questo coacervo di giudizi tossici non renderà qualcuno migliore, nemmeno se si fosse ri… - GrandeFratello : Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa pe… - IlContiAndrea : Spiace umanamente per #Dayane che ha perso il fratello tragicamente. Non la conosco, seguo poco o nulla il #GFvip.… - Verdian30883801 : RT @howtoberare: Il team di Giulia ha veramente 12 anni. Che schifo vedere # dedicato a Dayane per il lutto in un tweet del genere. Non è d… - AlicePenzavalli : La televisione mostra il dolore più forte che possa esistere, ma lo fa vis maior, senza ricamare o speculare. Si ad… -