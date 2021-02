Il Calcio Napoli domina… e perde 2-1 per il Genoa a Marassi

(Di domenica 7 febbraio 2021) Due tiri e due gol per i rossoblù. 68% di possesso palla, due pali, super Perin in almeno tre occasioni; 24 tiri di cui 11 in porta contro i due del. Doppietta di Pandev e gol Politano I “resti” delin campo acontro il. Assenti Mertens per infortunio,

capuanogio : #Gasperini spiega che in questa settimana la priorità per l’#Atalanta è la semifinale di ritorno di #CoppaItalia co… - SkySport : GENOA-NAPOLI 2-1 Risultato finale ? ? #Pandev (11') ? #Pandev (26') ? #Politano (79') ? ? - Gazzetta_it : Risultato finale, Genoa-Napoli 2-1 - MirkoEfoglia : Risultati??: Calcio?? Serie A ATALANTA 3-3 TORINO SASSUOLO 1-2 SPEZIA JUVENTUS 2-0 ROMA GENOA 2-1 NAPOLI #SerieA #calcio - Daniele20052013 : Napoli, tegola Manolas: problema alla caviglia. Le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

Ilcerca di reagire al 18' con un'altra sventola dalla distanza di Lozano , ma anche in questo caso Perin risponde presente. Al 23' è Zielinski a provarci ancora da fuori: la sua conclusione ...Vittoria importantissima, mezza salvezza conquistataOspina 6: non ha colpe sui gol, si trova sempre Pandev solo davanti Di Lorenzo 6: la sua spinta non manca mai, la precisione difetta spesso ...«Stasera potevamo essere più bravi a gestire il possesso in alcuni momenti». Davide Ballardini non si accontenta, batte il Napoli e vuole di più: «Giocavamo contro ...Goran Pandev, autore della doppietta che ha steso il Napoli contro il Genoa allo stadio Ferraris, ha parlato ai microfoni di DAZN.