Highlights e gol Genoa-Napoli 2-1: Serie A 2020/2021 (VIDEO)

Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Genoa-Napoli, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Allo stadio Marassi i ragazzi di Davide Ballardini partono fortissimo, sfruttano un clamoroso errore in uscita degli ospiti, e trovano la rete dell'1-0 grazie a Goran Pandev. Il Napoli prova a reagire, prende la traversa con Petagna, ma poco dopo subisce nuovamente la rete del macedone che torna a siglare una doppietta dopo anni di astinenza. I ragazzi di Gattuso non ci stanno, creano diverse palle gol e trovano la rete di Politano che riapre tutto nel finale, ma ormai è troppo tardi: il match termina per 2-1. Il Genoa di Ballardini vola in classifica, ennesimo brusco stop per Gattuso.

