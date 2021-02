Grillo incontra Draghi. Show con i cronisti: “Perché siete lì?” (Di sabato 6 febbraio 2021) Il capo dei 5 stelle non smette mai di stupire per le sue uscite e anzi stupirebbe se non stupisse. E così spostandosi dalla sala Tatarella di Montecitorio verso la Biblioteca della Camera dei Deputati per incontrare Mario Draghi, avvistando i giornalisti che aspettano la fine della riunione del Movimento che ha preceduto l’incontro con la nuova musa dei pentastellati sbotta: “Ma ci sono i giornalisti? Perché siete lì?” Ma Perché, dove dovrebbero essere se non lì a rendicontare l’ennesima giravolta di un partito che è passato dal “mai con il PD” ad accettare un governo con prima con Zingaretti e Renzi e ora addirittura con Berlusconi e Draghi? Un vero Show – scrive adnkronos- quello di Grillo, durante il vertice con lo stato maggiore M5S alla ... Leggi su ilparagone (Di sabato 6 febbraio 2021) Il capo dei 5 stelle non smette mai di stupire per le sue uscite e anzi stupirebbe se non stupisse. E così spostandosi dalla sala Tatarella di Montecitorio verso la Biblioteca della Camera dei Deputati perre Mario, avvistando i giornalisti che aspettano la fine della riunione del Movimento che ha preceduto l’incontro con la nuova musa dei pentastellati sbotta: “Ma ci sono i giornalisti?lì?” Ma, dove dovrebbero essere se non lì a rendicontare l’ennesima giravolta di un partito che è passato dal “mai con il PD” ad accettare un governo con prima con Zingaretti e Renzi e ora addirittura con Berlusconi e? Un vero– scrive adnkronos- quello di, durante il vertice con lo stato maggiore M5S alla ...

oldwhitewitch : RT @GiusiFasano: Draghi che incontra Grillo è come Churchill che incontra mister Bean - sdaniela2006 : RT @GiusiFasano: Draghi che incontra Grillo è come Churchill che incontra mister Bean - mulatica90 : RT @GiusiFasano: Draghi che incontra Grillo è come Churchill che incontra mister Bean - berlocobi : RT @GiusiFasano: Draghi che incontra Grillo è come Churchill che incontra mister Bean - PattyPitronaci : RT @GiusiFasano: Draghi che incontra Grillo è come Churchill che incontra mister Bean -