Governo Draghi, i sì e i no dei partiti (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) – Con il sì del Movimento 5 stelle e quello, per molti versi sorprendente, di Matteo Salvini, Mario Draghi ha chiuso il primo giro di consultazioni di tutte le forze politiche. Il premier incaricato potrebbe convocare un secondo giro di confronti, ma intanto può ragionare finalmente con le chiare posizioni assunte dai partiti in questi tre giorni di faccia a faccia. Con il presidente incaricato si è chiarito Matteo Salvini: “Abbiamo detto a Draghi che siamo a disposizione”. Il leader della Lega per molti versi è andato oltre le previsioni della vigilia: “Non poniamo condizioni né su persone né su idee o movimenti”, ha detto dopo l’incontro a Montecitorio ripetendo più volte: “Con Draghi c’è condivisione su molti temi”. Un sì è arrivato anche dal Movimento 5 stelle, ma solo dopo un lungo vertice con Beppe ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) – Con il sì del Movimento 5 stelle e quello, per molti versi sorprendente, di Matteo Salvini, Marioha chiuso il primo giro di consultazioni di tutte le forze politiche. Il premier incaricato potrebbe convocare un secondo giro di confronti, ma intanto può ragionare finalmente con le chiare posizioni assunte daiin questi tre giorni di faccia a faccia. Con il presidente incaricato si è chiarito Matteo Salvini: “Abbiamo detto ache siamo a disposizione”. Il leader della Lega per molti versi è andato oltre le previsioni della vigilia: “Non poniamo condizioni né su persone né su idee o movimenti”, ha detto dopo l’incontro a Montecitorio ripetendo più volte: “Conc’è condivisione su molti temi”. Un sì è arrivato anche dal Movimento 5 stelle, ma solo dopo un lungo vertice con Beppe ...

Si è concluso oggi il primo giro delle consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, chiamato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a formare quel 'governo di alto profilo', che il Capo dello Stato aveva affermato dopo l'incontro con Roberto Fico, che lo aveva ...

Nelle ultime ore si è parlato molto di un appoggio esterno del Pd al governo Draghi , ma è arrivata immediata la smentita da casa dem. Così Alessia Rotta : "Ero certa che fossero infondate le notizie ...

Roma, 6 feb. (askanews) - "Abbiamo ribadito che serve una maggioranza politica solida che possa quindi sostenere un governo solido. Queste sono ...

