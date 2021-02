(Di sabato 6 febbraio 2021) Gf Vip sempre più tormentato e in preda alle proteste. La nomination cancellata è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il reality condotto da Alfonso Signorini finisce di nuovo, con i telespettatori in rivolta sui social. E glisono improvvisamente crollati. Tutto questo perché gliinsistono nel perpetuare la storiella die Pierpaolo Pretelli, che a molti risulta indigesta e falsa. I telespettatori non ne possono più. Gf Vip,in picchiata Il programma è sceso al 16,8% di share (ha sempre viaggiato attorno al 20%) e sotto quota tre milioni.dare un’occhiata su Instagram e sulla pagina facebook del Gf Vip per capire cosa sta allontanando la gente, che fino a poche settimane fa era incollata al ...

SecolodItalia1 : Gf Vip nella bufera: «Giulia Salemi è protetta dagli autori, cacciatela». E gli ascolti crollano: «Basta farse» - VerreLuciano : >>VISTO IN TV - IL CRITICONE<< IL CANTANTE MASCHERATO VINCE SUL GRANDE FRATELLO VIP... MA SOLTANTO PERCHE' IL 'GFV… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Caso nomination al #GrandeFratelloVip Salemi si salva e #Zorzi sbotta Lo sfogo nella notte - Noovyis : (Grande Fratello Vip, il dolore di Dayane Mello per la morte del fratello: “Ecco perché ho deciso di restare nella… - tempoweb : Caso nomination al #GrandeFratelloVip Salemi si salva e #Zorzi sbotta Lo sfogo nella notte -

...dal violento incendio che nelle scorse ore si è sviluppatoparte alta della struttura che - lungo il rettifilo di partenza ed arrivo - ospita i garage, la sala stampa ed appunto l'areadel ...Dayane Mello è una delle indiscusse protagoniste dell'edizione 2020 - 21 del Grande Fratello, è una delle concorrenti "veterane", è infatti entratacasa durante la prima puntata andata in onda lo scorso settembre ed è riuscita a superare indenne le numerose nomination. Per lei l'...Lite post puntata per la coppia del GF Vip 5: Pierpaolo ha messo il muso a Giulia perché non ha preso le sue parti quando è stato criticato.Il lutto che ha colpito la modella brasiliana al centro della 37esima puntata del reality. Ma non tutti hanno apprezzato ...