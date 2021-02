Genoa Napoli 2-0 LIVE: squadre negli spogliatoi (Di sabato 6 febbraio 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Genoa e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Ferraris”, Genoa e Napoli si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Napoli 2-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 3? Tiro Napoli – Zielinski ruba palla alla difesa Genoana al limite dell’area e senza pensarci lascia partire un destro potente. Perin si allunga e respinge in angolo. 4? Tiro Napoli – Gli azzurri proseguono nella pressione a arrivano al tiro dal limite dell’area anche di Lozano. Perin si distende e blocca a terra. 6? Tiro Napoli ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 3? Tiro– Zielinski ruba palla alla difesana al limite dell’area e senza pensarci lascia partire un destro potente. Perin si allunga e respinge in angolo. 4? Tiro– Gli azzurri proseguono nella pressione a arrivano al tiro dal limite dell’area anche di Lozano. Perin si distende e blocca a terra. 6? Tiro...

