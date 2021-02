Flavio Insinna: Ugo prova l’impresa’, la mossa è ‘disperata’ (Di sabato 6 febbraio 2021) Nuova intensa puntata a L’Eredità, il programma di successo condotto su Rai 1 dall’amato Flavio Insinna: l’avventura di Ugo non va come sperava Flavio Insinna (fonte foto: Raiplay)Nuova emozionante puntata di L’Eredità, il programma che non ha bisogno di presentazioni e che non smette di tener compagnia al folto e nutrito pubblico sintonizzato come semper su Rai 1: non mancano le emozioni stasera grazie a Flavio Insinna e all’avventura del concorrente Ugo. Cultura, conoscenza, informazioni utili e curiose, tutti i motivi per seguire la trasmissione che è diventato ormai un appuntamento fisso per i tanti telespettatori. Grazie alla presenza di Flavio, inoltre, che impreziosisce il programma, non mancano mai la serenità e divertimento, con un format di ... Leggi su chenews (Di sabato 6 febbraio 2021) Nuova intensa puntata a L’Eredità, il programma di successo condotto su Rai 1 dall’amato: l’avventura di Ugo non va come sperava(fonte foto: Raiplay)Nuova emozionante puntata di L’Eredità, il programma che non ha bisogno di presentazioni e che non smette di tener compagnia al folto e nutrito pubblico sintonizzato come semper su Rai 1: non mancano le emozioni stasera grazie ae all’avventura del concorrente Ugo. Cultura, conoscenza, informazioni utili e curiose, tutti i motivi per seguire la trasmissione che è diventato ormai un appuntamento fisso per i tanti telespettatori. Grazie alla presenza di, inoltre, che impreziosisce il programma, non mancano mai la serenità e divertimento, con un format di ...

Piutimp : RT @PaoloCond: Sotto: Mario Calabresi, Fonseca, Joe Biden, Shapovalov, don Sergio Endrigo, Flavio Insinna, Sensi, Clark Kent, Robert Kennedy - AnnaScattone : Comunque Flavio Insinna mondo dominazione #IlCantanteMascherato - Chiara130589 : @Eliana__p No. Puoi cantare le canzoni, scervellarti coi parenti a fare ipotesi e ,almeno per me, goderti le perle di Flavio Insinna - FrancoMusiani : RT @bubinoblog: 'Minaccia Bionda' è la serata speciale che festeggerà Patty Pravo, sabato 20 febbraio in prima serata su Rai1. Conduce Flav… - danisantidani : Flavio Insinna stella di questa giuria #IlCantanteMascherato -