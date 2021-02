Finale Sinner-Travaglia in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Melbourne 1 2021 (Di sabato 6 febbraio 2021) Jannik Sinner e Stefano Travaglia sono opposti nella Finale del Great Ocean Road Open 2021, torneo in corso di svolgimento a Melbourne. Un atto conclusivo tutto tricolore in Australia: l’altoatesino si è preso la rivincita su Khachanov dopo il ko agli Us Open, mentre l’ascolano ha battuto in due perentori set il brasiliano Monteiro. La finalissima che vale il titolo andrà in scena domenica 7 febbraio, non prima delle ore 04:00 nella notte italiana. La diretta televisiva verrà offerta da Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn), con Eurosport Player a fungere da supporto streaming. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Jannike Stefanosono opposti nelladel Great Ocean Road Open, torneo in corso di svolgimento a. Un atto conclusivo tutto tricolore in Australia: l’altoatesino si è preso la rivincita su Khachanov dopo il ko agli Us Open, mentre l’ascolano ha battuto in due perentori set il brasiliano Monteiro. La finalissima che vale il titolo andrà in scena domenica 7 febbraio, non prima delle ore 04:00 nella notte italiana. Latelevisiva verrà offerta da Eurosport (210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn), con Eurosport Player a fungere da supporto. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori. SportFace.

Eurosport_IT : Dopo 33 anni torna una finale tutta ITALIANA nel circuito ATP! ?????? Sinner batte Khachanov e raggiunge Travaglia ne… - WeAreTennisITA : Jannik parte bene ?? Ottimo inizio di 2021 per Sinner,che batte l'australiano Vukic per 6-2 6-4 senza concedere nean… - toMMilanello : Ma che succede?! Prima #Fognini e #Berrettini piegano la Spagna e volano in finale di #ATPCup. Poi, uno dietro l’a… - fmastrorizzi : RT @andreapezzoni87: Altro capolavoro Tricolore! La finale del #GreatOceanRoadOpen sarà Travaglia vs Sinner. Dopo la vittoria di Stefano su… - zazoomblog : LIVE Sinner-Khachanov 7-6 4-6 7-6 ATP Melbourne 1 in DIRETTA: l’azzurro fa e disfa ma alla fine la spunta e conquis… -