Federico Zampaglione e Claudia Gerini, perché si sono lasciati (Di sabato 6 febbraio 2021) sono stati una coppia di fatto e artistica molto solida, ammirata e amata, Claudia Gerini e Federico Zampaglione. Complici ed entrambi carismatici, si sono poi detti addio dopo tanti anni. Con molta probabilità a dare lo stop definitivo alla loro liason amorosa è stata l’attrice romana, che non è certo nuova a lasciare i suoi compagni, che sono ancora innamorati di lei. Una bella e lunga storia d’amore, appassionante e chiacchierata a suon di musica e di film. Claudia Gerini e Federico Zampaglione, indiscusso leader dei Tiromancinio, hanno fatto sognare letteralmente occhi aperti milioni di italiani. La loro, oltre a essere un unione a livello amoroso, lo era anche a livello artistico, visto che i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 febbraio 2021)stati una coppia di fatto e artistica molto solida, ammirata e amata,. Complici ed entrambi carismatici, sipoi detti addio dopo tanti anni. Con molta probabilità a dare lo stop definitivo alla loro liason amorosa è stata l’attrice romana, che non è certo nuova a lasciare i suoi compagni, cheancora innamorati di lei. Una bella e lunga storia d’amore, appassionante e chiacchierata a suon di musica e di film., indiscusso leader dei Tiromancinio, hanno fatto sognare letteralmente occhi aperti milioni di italiani. La loro, oltre a essere un unione a livello amoroso, lo era anche a livello artistico, visto che i ...

