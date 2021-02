Esclusiva: panchina OM, Mazzarri in corsa con Sampaoli. E Favre per ora non trova l’accordo (Di sabato 6 febbraio 2021) L’Olympique Marsiglia non ha ancora un allenatore dopo la fine del rapporto con Villas-Boas. Domani soluzione interna per la gara contro il Paris Saint-Germain, quindi la decisione. I contatti con Lucien Favre, fresco reduce dalla sua esperienza con il Borussia Dortmund, non hanno fin qui portato a un accordo, ma i dialoghi vanno avanti. Nelle ultime ore è entrato in lizza Walter Mazzarri, un profilo che piace al direttore sportivo Longoria. In corso anche Jorge Sampaoli che, però, è attualmente impegnato con l’Atletico Mineiro. Nessuna chance, da sempre, per Maurizio Sarri che per il momento non intende tornare in corsa e rispetta il contratto che lo lega alla Juve. La decisione OM probabilmente arriverà nella giornata di lunedì, ma i contatti sono in corso. Foto: Twitter Watford L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) L’Olympique Marsiglia non ha ancora un allenatore dopo la fine del rapporto con Villas-Boas. Domani soluzione interna per la gara contro il Paris Saint-Germain, quindi la decisione. I contatti con Lucien, fresco reduce dalla sua esperienza con il Borussia Dortmund, non hanno fin qui portato a un accordo, ma i dialoghi vanno avanti. Nelle ultime ore è entrato in lizza Walter, un profilo che piace al direttore sportivo Longoria. In corso anche Jorgeche, però, è attualmente impegnato con l’Atletico Mineiro. Nessuna chance, da sempre, per Maurizio Sarri che per il momento non intende tornare ine rispetta il contratto che lo lega alla Juve. La decisione OM probabilmente arriverà nella giornata di lunedì, ma i contatti sono in corso. Foto: Twitter Watford L'articolo proviene da Alfredo ...

