C'è Posta per Te, picchia il compagno della mamma il pubblico applaude (Di domenica 7 febbraio 2021) La storia di Davide e sua madre, qualcosa va storto e picchia il compagno della mammaA C'è Posta per Te, una mamma chiede di poter riallacciare il rapporto con i suoi figli, ma subito dopo esplode la polemica. Nel corso dell'ultima puntata di C'è Posta per Te in onda questo sabato 6 Febbraio, si è raccontata la storia di Maria. Maria è una donna di 52 anni, la quale ha chiesto aiuto alla trasmissione di Maria De Filippi per riuscire a riallacciare il rapporto con i suoi due figli, i quali non l'hanno perdonata di essersi rifatta una vita dopo aver lasciato suo marito. I figli della donna hanno accettato l'invito, e mentre hanno raccontato la loro versione dei fatti, Davide ha svelato di aver picchiato il nuovo compagno della madre.

