Bergamo, folla e assembramenti in centro. Il sindaco Gori: «Tutto ciò è molto stupido»

La polizia locale diha dovuto chiudere oggi via XX Settembre, la strada dello shopping del centro diBassa, e la Corsarola, principale arteria di Città Alta, per le troppe persone presenti. Lo ha reso noto il sindaco Giorgio Gori: 'Abbiamo ritrovato oggi la libertà di movimento dopo settimane ...L'assessore dimissionato Lucanon conosceva nessuna di quelle centinaia di cantine, dove ... E' un'agorà, che senza una, non ha ragione di esistere. Per quello, per il Teatro che era e che ...La polizia locale di Bergamo ha dovuto chiudere oggi via XX Settembre, la strada dello shopping del centro di Bergamo Bassa, e la Corsarola, principale arteria di Città Alta, per le ...Con la sua arte ha fissato gli ultimi bagliori della civiltà contadina: commosso addio in Borgo Palazzo al grande fotografo.