Ballardini su Pandev: "Se a fine stagione decide di smettere, non lo denuncio ma lo meno"

Davide Ballardini ha parlato così di Goran Pandev nel post-partita di Genoa-Napoli ai microfoni di Sky Sport:"Pensiamo con Goran di fare bene fino alla fine della stagione e poi dopo, se lui decide di smettere, lo meno. Non lo denuncio, ma lo meno (ride, ndr). Lui ha paura di me. Un allenatore si sente a proprio agio quando ha a che fare con degli uomini e riesce ad esaltare le qualità dei singoli, che hanno voglia di imparare. Questo fa la differenza, si riceve e si dà, ma alla base ci sono delle persone di spessore".

