Zingaretti | da noi ampia disponibilità a Draghi Cade il veto contro la Lega

(Di venerdì 5 febbraio 2021) “Abbiamo espresso apienaa concorrere al tentativo per un governo del Paese”. Lo ha detto Nicoladopo le consultazioni con il presidente incaricato. Al quale i democratici hanno presentato le loro proposte che saranno si ntetizzate in un documento.: no al disfattismo “Le preoccupazioni sono forti, circa la crisi economica, produttiva, della crescita delle intollerabili diseguaglianze per donne e giovani”, ha spiegato il leader del Pd sollecitando: “Non dobbiamo cedere a tentazioni di disfattismo o egoismo. Occorre suscitare una risposta italiana, fiducia e speranza dell’Italia”. Cadute le pregiudiziali anti-Di fatto sono cadute le pregiudiziali antileghiste, perché – come ha più volte ripetuto– spetterà a ...

Agenzia_Ansa : Zingaretti: 'Definire il perimetro e fare la sintesi è compito del professor #Draghi, noi offriremo i contenuti'… - janavel7 : Si profila una maggioranza Pd, Lega, Iv, Forza Italia e mezzo M5s, + Europa e Azione! All'opposizione Leu, una part… - hogiadato : la spagna sta peggio di noi... come economia e contagi #RaiNews24 ma loro non hanno #salvini #meloni #berlusconi… - greipei : @grayfox850 È una antica figura retorica. Ho ascoltato su La7 Zingaretti chiosare tutto d'amore e d'accordo con Sal… - Adrypaola3 : RT @ultimenotizie: #Zingaretti: “Il vero obiettivo di #Renzi, attraverso l'attacco a Conte, era l'alleanza da noi siglata con Leu e Cinques… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti noi

Ne ha ben donde Renzi, visto che sull'altro versante,e soci, vogliono ammazzare lui. '- promette Francesco Boccia - bonificheremo quel pantano. Volevamo farlo ora. Visto che non è ...Sono le parole del segretario del Pd, Nicola, dopo le consultazioni con il premier ... "- conclude - abbiamo detto di ascoltare l'appello del capo dello Stato". "C'è un presidente che ...Zingaretti spiega: “Le preoccupazioni sono forti ... Per il segretario del Pd si tratta di una sfida davvero grande “e noi faremo di tutto per aiutare a vincerla. Come diceva Ciampi, l’Italia ce la ...Fratelli d'Italia ribadisce il no a Draghi: "ho sempre detto che non avrei votato la fiducia a un Governo tecnico e che non sarei mai andata al ...