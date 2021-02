Xbox Series X evidentemente più potente di PS5? La modalità photo di Control utilizzata come benchmark (Di venerdì 5 febbraio 2021) Digital Foundry ha scoperto che Control Ultimate Edition ha una modalità fotografica che consente di sbloccare il frame-rate, eliminando il limite di 30 frame al secondo della modalità grafica e aprendo la porta a confronti diretti delle prestazioni di ray tracing tra Xbox Series X e PlayStation 5. La modalità fotografica di Control congela la scena di gioco corrente e consente di navigare con una fotocamera libera, permettendo al giocatore di scegliere lo scatto migliore. Non vengono apportate modifiche alle impostazioni di rendering del gioco durante la transizione dal gameplay e anche queste impostazioni sono le stesse tra PlayStation 5 e Xbox Series X. Quindi, in pratica, sbloccando il frame rate e assicurando che nessuno dei due ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 febbraio 2021) Digital Foundry ha scoperto cheUltimate Edition ha unafotografica che consente di sbloccare il frame-rate, eliminando il limite di 30 frame al secondo dellagrafica e aprendo la porta a confronti diretti delle prestazioni di ray tracing traX e PlayStation 5. Lafotografica dicongela la scena di gioco corrente e consente di navigare con una fotocamera libera, permettendo al giocatore di scegliere lo scatto migliore. Non vengono apportate modifiche alle impostazioni di rendering del gioco durante la transizione dal gameplay e anche queste impostazioni sono le stesse tra PlayStation 5 eX. Quindi, in pratica, sbloccando il frame rate e assicurando che nessuno dei due ...

