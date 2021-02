Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 febbraio 2021)DEL 05 FEBBRAIOORE 07.20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI TRAFFICO CHE SI VA INTENSIFICANDO LUNGO LE PRINCIPALI STRADE DELSUL RACCORDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E SI STA IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DISAGI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA NUOVAMENTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI CI SPOSTIAMO SUI MEZZI PUBBLICI AL MOMENTO CHIUSA IN ENTRATA LA STAZIONE MANZONI DELLA METRO A CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE FINO ALLE FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/SONO ATTIVE LE 14 LINEE “S” DI POTENZIAMENTO GESTITE DA ...