Ufficiale | esonerato Jerome Arpinon | tecnico del Nimes

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Attraverso i propri canali ufficiali, ilha comunicato l’esonero del. La prima squadra è stata affidata momentaneamente a Pascal Plancque. Il club attualmente è ultimo in Ligue 1, a 4 punti dalla salvezza. ??????????? ?? ?????? ????????? Le Nîmes Olympique a procédé ce jour à la mise à pied à titre conservatoire de M. Jérôme. M. Pascal Plancque assurera l'intérim en tant qu'entraineur de l'équipe première durant cette période. pic.twitter.com/kQ9vWGvlPS — Nîmes Olympique (@olympique) February 5, 2021 Foto:sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Potenza, esonerato Ezio Capuano! E' arrivata una nota ufficiale della societa' che mette fine alla storia fra il popolare e bravo allenatore e la societa': Il Potenza Calcio Srl comunica che Ezio Capuano è ...Come si apprende da una nota ufficiale del club, il Savoia ha esonerato il tecnico Salvatore Aronica, ex difensore, tra le altre, di Messina, Reggina, Napoli e Palermo. Ecco il comunicato del club cam ...L'ex difensore del Napoli è stato sollevato dal suo ruolo di allenatore. Per il tecnico siciliano è stato fatale il pareggio contro la Torres.