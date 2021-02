Uccide il padre a colpi di machete e fugge 17enne fermato nella notte

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Dramma nel tardo pomeriggio di ieri a Sant’Apollinare, piccola frazione del comune di Rovigo. Un ragazzo di 17 anni è statodopo l’omicidio del. Un delitto particolarmente cruente. Perre il genitore infatti il ragazzo ha utilizzato un. Non è ancora chiaro il movente ma sembra rafforzarsi con il passare delle ore che alla base ci possa essere una contesa per futili motivi. A quanto racconta una testimone al Resto del Carlino poi tra i due non correva buon sangue tanto che il figlio, in più occasioni, avrebbe minacciato il. Dopo l’omicidio ilè è fuggito alla guida di una Opel Zafira Station Wagon grigia assieme ad una ragazza di Ceregnano che ha circa 10 anni più di lui. La sua fidanzata. Ma, a tarda, il giovane è stato ...

ImolaOggi : ??Rovigo, omicidio al campo Rom: 17enne uccide il padre con un machete - corriereveneto : Omicidio a #Rovigo, a 17 anni uccide il padre. Fermata anche la fidanzata - MoliPietro : Rovigo – Lite famigliare 17enne uccide il padre: poi scappa - corrierebologna : Rovigo, follia al campo rom: a 17 anni uccide il padre. La vittima è di Bologna - news_ravenna : Figlio 17enne uccide il padre con un machete -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide padre

Questo gesto porta, però, alla morte deldi Naruto e il Terzo Hokage torna dalla pensione per ... Durante gli esami, Orochimaru , un criminale ricercato, invade Konoha eil Terzo Hokage per ...Edis Cavazza sarebbe uscito dalla roulotte cercando di scappare alla furia del figlio, che per l'ha inseguito all'esterno per una cinquantina di metri col machete raggiungendo e colpendo il. Il ...L’agente segreto avrebbe ultimamente ricoperto importanti incarichi top secret a Mosca, presso la Lubjanka, tra le file dell’agenzia Fsb ...ROVIGO – Tragedia familiare a Rovigo, dove un figlio ha ucciso il madre colpendolo con un machete. Un 17enne ieri sera, in un piccolo campo rom a Rovigo, nella frazione di SantA ...