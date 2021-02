Torino | la confessione shock di Izzo | “Simulai un infortunio per evitare una combine”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) "Ho simulato unper non essere coinvolto in una".E' la clamorosadi Armando. Nella giornata di ieri, il difensore delè stato ascoltato nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, dal sostituto procuratore antimafia Maurizio De Marco. Il calciatore originario di Scampia è indagato nell'ambito del processo su scommesse calcistiche e camorra. "Ero ancora un ragazzino quando promisi a mio padre che gli avrei portato la maglia del Napoli sulla tomba. Perché era questo il mio sogno, il nostro sogno, quello di arrivare a giocare per la Serie A", sono state le due parole.Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', tutto ebbe inizio il 17 marzo 2014, in occasione della gara Modena-Avellino.militava in Serie B, vestiva la maglia degli irpini e non ...

Simulare un infortunio per non essere coinvolto in una partita combinata per il calcioscommesse. La confessione choc arriva dal calciatore del Torino Armando Izzo, che ha risposto ieri ...
Infortunio Izzo, il difensore in forza alla squadra granata fa sapere di avere simulato un ko fisico per non prendere parte al calcioscommesse ...