Salvini punta a un esecutivo con tutti dentro: "Niente mezze misure" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini ha auspicato la nascita di un governo di larghe intese con dentro tutti i partiti: "Chi sono io per dire tu no?". Salvini apre a un governo di larghe intese: “Mi piacerebbe ci fossero tutti” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il leader della Lega Matteoha auspicato la nascita di un governo di larghe intese coni partiti: "Chi sono io per dire tu no?".apre a un governo di larghe intese: “Mi piacerebbe ci fossero” su Notizie.it.

alessandromunz2 : @Storace @antoniopolito1 @cpetruccioli @pdnetwork FDI punta ad un consenso in miglioramento costante e coerente all… - Chancione : Salvini 'Per Draghi ci siamo. Non lasciamo le cose a metà.' Quindi punta a 98 milioni? @Soppressatira - Phoenix_Fire_88 : @SimoneBergianti @Nonha_stata Renzi punta a non far andare l'estrema destra al governo fino a che non ha accumulato… - LuigiCardamone2 : @Keynesblog @cdghietta Centro. La Meloni punta più alle elezioni, fa la dura e pura per fare asso piglia tutto a de… - Freddurefuoril1 : #Salvini detta le sue condizioni: 'Collaboreremo con #Draghi a patto che si parli di commercianti, artigiani, parru… -