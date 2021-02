Roma, maxi sequestro di cocaina per cinque milioni di euro: arrestato calciatore 32enne (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un insospettabile a custodia della droga e di un tesoro di 210mila euro in contanti. Alessandro Corvesi, calciatore 32enne, ex centrocampista nella Primavera della Lazio, della Lupa Roma e della ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un insospettabile a custodia della droga e di un tesoro di 210milain contanti. Alessandro Corvesi,, ex centrocampista nella Primavera della Lazio, della Lupae della ...

fattoquotidiano : COVID, FARMACI ILLEGALI Maxi sequestro a Roma - mixc7 : RT @ElioLannutti: Roma, maxi sequestro di cocaina per cinque milioni di euro: arrestato calciatore 32enne - ElioLannutti : Roma, maxi sequestro di cocaina per cinque milioni di euro: arrestato calciatore 32enne - zazoomblog : Roma maxi sequestro di cocaina per cinque milioni di euro: arrestato calciatore 32enne ex Primavera della Lazio -… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Maxi sequestro di cocaina ad Acilia, arrestato un 32enne -