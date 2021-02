CorriereCitta : Nettuno, nominato il nuovo assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Viabilità: Giunta finalmente al completo - ilfaroonline : Nettuno, completata la #Giunta_comunale: Luca Zomparelli nominato #assessore - dylansmysoul1 : @nettuno___ con tutti sti gossip non ci sto capendo più niente aiut :). pure il mio prof di anatomia lo ha nominato… -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno nominato

IlFaroOnline.it

«Far dialogare la fontana delposta davanti al Municipio con una fontana realizzata all'... mi auguro lo faccia Annunziata appena sarà»....della segretaria politica Lega delll'area Nord della provincia - Luca Quintavalledal ... Brugnolo coordinerà l'area Sud, nella cui zona emergono Anzio, Ciampino,e Velletri'. L'annuncio ...Il Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola, al termine di una serie di incontri, anche grazie alla sensibilità politica di parte della sua maggioranza, ha ...Ma, secondo lei, è conservatorismo urbanistico? Qual è il motivo per bloccare un pezzo di un progetto in corso d’opera come quello di Siza che mette in collegamento piazza Municipio e il Molo Angioino ...