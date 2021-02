Napoli, l’ASL dà il via libera per Genova: le differenze rispetto alla Juve (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Napoli partirà regolamermente per Genova dopo la positività di Koulibaly e Ghoulam: ecco le differenze rispetto alla gara con la Juve Il Napoli partirà regolarmente per Genova per la sfida alla squadra di Ballardini. La comunicazione arriva dalla radio ufficiale del Napoli dopo l’ok ricevuto dall’ASL seguite alle positività di Koulibaly e Ghoulam. «l’ASL ci fa sapere che il Napoli potrà partire regolarmente per Genova dopo la notizia delle positività di Koulibaly e Ghoulam. A differenza di Torino, infatti, non ci sono stati contatti con una squadra che sviluppò un focolaio (il Genoa)». +++ L'Asl ci fa sapere che il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ilpartirà regolamermente perdopo la positività di Koulibaly e Ghoulam: ecco legara con laIlpartirà regolarmente perper la sfidasquadra di Brdini. La comunicazione arriva dradio ufficiale deldopo l’ok ricevuto dalseguite alle positività di Koulibaly e Ghoulam. «ci fa sapere che ilpotrà partire regolarmente perdopo la notizia delle positività di Koulibaly e Ghoulam. A differenza di Torino, infatti, non ci sono stati contatti con una squadra che sviluppò un focolaio (il Genoa)». +++ L'Asl ci fa sapere che il ...

