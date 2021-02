Mostra d’Oltremare, de Magistris conferma alla presidenza Remo Minopoli. Maria Caputo in Cda (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato oggi il decreto di nomina del presidente e del componente nel Consiglio di Amministrazione della società “Mostra d’Oltremare S.p.A.”. Remo Minopoli è stato confermato presidente, mentre Maria Caputo sarà componente del consiglio di amministrazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il sindaco di Napoli Luigi deha firmato oggi il decreto di nomina del presidente e del componente nel Consiglio di Amministrazione della società “S.p.A.”.è statoto presidente, mentresarà componente del consiglio di amministrazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

zazoomblog : Mostra d’Oltremare de Magistris conferma alla presidenza Remo Minopoli. Maria Caputo in Cda - #Mostra #d’Oltremare… - Francesco_R1 : Non eravamo in forma ma facemmo 21km con il sorriso e ci godemmo la Ns bella Napoli! 5 Febbraio 2017 'Mostra d'oltr… - Notiziedi_it : Napoli, l’agonia della Mostra d’Oltremare: senza fiere e con le casse quasi vuote - Notiziedi_it : Napoli, Mostra d’Oltremare: è corsa al Cda: ben 54 aspiranti ai ruoli di presidente e consigliere delegato - rep_napoli : Napoli, l’agonia della Mostra d’Oltremare: senza fiere e con le casse quasi vuote [di Tiziana Cozzi, foto Riccardo… -

Ultime Notizie dalla rete : Mostra d’Oltremare Coronavirus Italia, perché i negozi cinesi hanno chiuso per primi Corriere della Sera